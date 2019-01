Putignano:spariscono i parcheggi ma spuntano i doppi sensi di marcia. Putignano di nuovo nel caos. Dopo l'attuazione del doppio senso in via di Putignano e la riapertura del ponte, è stato ripristinato da oggi, inaspettatamente, il doppio senso in via Immaginetta che per dimensioni e limitate segnalazioni è assolutamente insicuro nel tratto di incrocio con via di Putignano dove la visuale è ridotta! Una viabilità scomoda è di difficile intuizione che porterà notevoli problemi a tutti i residenti!