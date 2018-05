Disservizio Apes: ascensore guasto da giorni

Dopo la rottura dell'ascensore nel palazzo popolare di 5 piani e dopo l'intervento della ditta delegata dall'Apes per la riparazione, è stato preventivato un intervento stimando la riparazione nella durata di minimo 15 giorni. La ditta appaltatrice comunica di non aver ancora ricevuto l'approvazione da parte dell'Apes, di contro Apes dice di non ancora ricevuto il preventivo. Nel palazzo, rispettivamente al 4° e 5° piano, abitano due persone anziane, invalide, che deambulano male e sono letteralmente murate in casa da circa tre giorni. Devono fare alcune visite mediche importanti, per adesso sono state rimandate, la speranza che il disservizio rientri nel piu breve tempo possibile.