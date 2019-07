Segnalo auto che percorrono in divieto d'accesso via delle Rose zona campo sportivo a Ponsacco. Segnalato molte volte alla Polizia Municipale e alla sindaca Francesca Brogi. In questa zona la viabilità e la segnaletica stradale è da rivedere ma il Comune di Ponsacco non si prendono la responsabilità di risolvere questo problema che dura da molti anni.

Segnalazione inviata da Enrico alla nostra mail pisatoday@citynews.it.