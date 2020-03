Donazione la Aurora Immobiliare Cascina

Voglio condividere con Voi questa notizia straordinaria l'AGENZIA LA AURORA IMMOBILIARE di Cascina, ha donato i dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari, un gesto davvero bellissimo in un momento di grande difficoltà. Grazie mille a nomi di tutti e degli operatori sanitari, uniti possiamo sconfiggere il virus. Si sta divulgando sui social e quotidiani, la generosa ed utile donazione eseguita dall'Agenzia LA AURORA IMMOBILIARE, sita in Cascina Via Tosco Romagnola, 2120 fraz. San Lorenzo alle Corti. Nonostante il difficile momento che imperversa l'Italia intera, hanno voluto fare la sua parte in questa battaglia contro il covid-19, donando un aiuto importante. Che possa essere di spunto ad ognuno di noi.