Difronte al civico 3 di Via Rainaldo a Pisa. Dopo il trasloco effettuato martedì 27 novembre, questo è quello che è stato lasciato in strada. Non un cartello che segnali che i materiali sono per Geofor, tutto lasciato lì. Sono trascorsi giorni, e tranne qualcosa recuperato da passanti, il resto giace ad ingombrare il marciapiede.