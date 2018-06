Per uscire da Via Malatesta o Via degli Olmi, a Riglione, soprattutto la mattina, è necessario fare sempre la gimkana, sopratutto la mattina, che sia inverno o estate, tutti parcheggiano davanti all'edicola, ostruendo il passaggio e lamentadosi pure se vogliamo passare! E' possibile far capire che quella non è un'area di parcheggio???