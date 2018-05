Segnalo che nel parco di Largo Cesare Balbo (traversa di via Montanelli, in San Marco) i padroni dei cani continuano a far fare i bisogni ai loro animali sull'erba dove ogni giorno corrono, giocano e si rotolano bimbi anche molto piccoli; questo nonostante il cartello di divieto apposto all'ingresso. Di seguito una foto di questa mattina (domenica 6 maggio). Tra l'altro questa è proprio accanto all'altalena per disabili

Segnalazione inviata da Anna alla nostra pagina Facebook.