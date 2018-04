Finestrini di auto spaccati a Migliarino Pisano

volevo denunciare questa vicenda accaduta questa notte (18-19 aprile) a Migliarino pisano. E' un mese che non fanno altro che rompere vetri alle macchine, per rubare il contenuto, questa sarà la decima auto, non fa niente nessuno, sono stati avvisati alle 4 di notte i Carabinieri e non sono nemmeno venuti, siamo stanchi, vi chiedo se potete fare un articolo per attirare l'attenzione delle istituzioni... Grazie da parte di un paese che ha paura a lasciare la auto sotto casa.

Segnalazione inviata da Davide alla nostra pagina Facebook.