In via Antonio Veneziano 6 le fognature sono intasate e l'acqua torna indietro entrando nelle case. Una volta aperte le fogne abbiamo trovato una bella sorpresa: topi ovunque! Un fuggi fuggi generale che poi ha portato queste piccole bestiole a giro per i giardini come se niente fosse!!

Molto spesso ne troviamo in giro e dentro i portoni, entrano addirittura nelle abitazioni, ma non come oggi!

Segnalazione inviata da Deborah.