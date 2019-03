Ford Fiesta parcheggiata gravemente danneggiata: "Cerco testimoni"

La mia Ford Fiesta regolarmente parcheggiata nelle strisce blu in zona Pisa Centro è stata danneggiata molto gravemente da quello che sembra essere stato un violento impatto. Il fatto è accaduto tra le 21 di venerdì 8 marzo 2019 e le 21 di domenica 10 marzo. Cerco testimoni. Chiunque possa aver visto o sentito qualcosa è pregato di scrivermi alla mail margherita.tranchina@outlook.it o chiamarmi al numero +39-3207112843. Purtroppo la polizia municipale mi ha confermato di non essere intervenuti in nessun sinistro dunque il fautore è probabilmente fuggito subito dopo l'impatto senza lasciare alcun dato.