Furti di biciclette in zona Coop di Porta a Mare

Furti di biciclette nell’area condominiale della Coop di Porta a Mare. Ogni giorno l’area condominiale della Coop a ridosso dell’area abbandonata Saint Gobain è interessata non solo da furti di biciclette, ma anche di sosta di biciclette rubate altrove che poi, ad una certa ora del mattino, vengono portate altrove. La rete di separazione tra l’area dei capannoni (dove vive una comunità di drogati e barboni) risulta abbassata e provvista di una struttura in legno per far passare meglio le biciclette. Questa area risulta dimenticata da chiunque, inutile riqualificare con palazzi se prima non viene fatta una opportuna bonifica.