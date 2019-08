Furto borsello Q8 in via Cisanello

Alle 19.30 presso il distributore Q8 in via Cisanello, durante il rifornimento di carburante un individuo alto circa 1,70, capelli corti (forse rasta), con pelle color nocciola, in calzoncini e maglietta con borsello a tracolla che camminava sulla ciclabile ha rubato da un'auto che stava facendo rifornimento un borsello piquadro di colore arancione contenente cellulari,chiavi, portafoglio e documenti. Se qualcuno lo avesse visto disfarsi della refurtiva potrebbe aiutare a recuperare il recuperabile.