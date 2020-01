Furto di piante in piazza Carrara

Questa notte hanno rubato una pianta del nostro negozio in Piazza Carrara e l'altra è rimasta li solo perchè legala al palo. Ora, per rubare una pianta con vaso grande pieno di terra, pesante, non si viene a piedi o in bicicletta. Sull'angolo di Piazza Carrara lato lungarno c'è una telecamera a 360gradi e altre per la piazza...funzionano? chi le guarda? chi controlla? E' questa la sicurezza a Pisa? Nemmeno le piante fuori dai negozi possiamo lasciare? Credo sia il caso che il Comune intervenga seriamente. Grazie.