Gattina smarrita: aiutateci a ritrovarla

Puce è scomparsa il 7 gennaio intorno alle 16 da Via Alberto Mario. È di razza europea, tigrata, con sfumature che vanno dal grigio al ramato. Ha la pancia bianca e gli occhi verdi. Ha quasi 9 anni, ed è sterilizzata. Da 5 anni viveva solo in appartamento, senza mai uscire, quindi non è più abituata a stare fuori. La stiamo cercando ovunque in centro, ma crediamo che possa essere andata anche a Ghezzano, dove vivevamo prima di trasferirci a Pisa. Per favore, chiunque la veda ci avvisi al 3463301847 o 3487249871. Offriamo una ricompensa a chiunque la ritrovi. Grazie mille.