Gatto che piange da tre giorni

A Cisanello (non metto indirizzo preciso perché, mi dicono, violerei la privacy) c'è un gatto, in un appartamento, che piange da tre giorni (quindi dal 24 dicembre). Tutti quelli che abitano nel palazzo lo sentono piangere. Gli inquilini, di cui non si conosce il nome, sono irrintracciabili. L'amministratore del palazzo non risponde al telefono (sono giorni festivi). Polizia Municipale, Carabinieri e Vigili del Fuoco ci hanno detto che non possono intervenire perché non c'è una palese situazione di pericolo. Le guardie ecozoofile Anpana ci hanno detto che possono segnalare alle autorità che il gatto piange, ma solo dopo segnalazione fatta tramite email. I Vigili del Fuoco hanno specificato che, se il gatto muore, i proprietari del gatto possono essere denunciati, ma se il gatto sta solo piangendo, non si può intervenire. Un cittadino preoccupato per la situazione di un gatto (o qualunque altro animale) che piange ininterrottamente da tre giorni, cosa può fare? Grazie per qualunque consiglio.