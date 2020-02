Grandinata (di ghiaie) a Marina di Pisa

Arriva il libeccio e, puntuali come un orologio svizzero, questa mattina i sassi delle spiagge di ghiaia, sono volati come proiettili sulla strada, contro le abitazioni e le attività commerciali del lungomare di Marina di Pisa. Quella che doveva essere una formidabile barriera tanto sbandierata e progettata per salvaguardare l'abitato di Marina dall'erosione delle mareggiate, si è rilevata un totale fallimento. Per non parlate delle risorse impegnate per la manutenzione annuale e per rimuovere dalla carreggiata i sassi, episodio che negli anni si ripropone sistematicamente. E i pisani, i marinesi in particolare, pagano , alla Totò, gli sbagli degli altri.