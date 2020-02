Il ponte Solferino va a pezzi?

Segnalo lo stato di degrado delle strutture del ponte Solferino, sia a livello delle spallette metalliche sia a livello del cemento armato. Non so giudicare la pericolosità delle seconde, ma per quanto riguarda le spallette credo sia chiaro a tutti che sono totalmente insicure poichè in altri punti ci sono vari listelli nelle stesse condizioni. Questa segnalazione vorrebbe essere un invito agli uffici competenti del comune di Pisa di valutare lo stato del Solferino dato che da molti anni non vengono fatte opere di manutenzione di questo ponte che sopporta un traffico notevole.