Autobus indisciplinati in via Sant'Agostino

Da tempo noto questo ma anche altri comportamenti illeciti da parte di chi offre un servizio di trasporto pubblico. Nella stretta via Sant'Agostino se un bus pubblico si ferma a oltre 4 metri dallo stop al semaforo diventa un serio pericolo per gli automobilisti e non solo. I guidatori di questi giganti non sono nuovi a questa tipologia di comportamenti... Si sentono i padroni delle strade dimenticando forse che il loro lavoro è proprio quello di offrire un servizio al cittadino in totale sicurezza. Oggi non sto più zitto... Siete vergognosi