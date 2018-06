In ritardo per il volo, trova passaggio insperato: "Grazie a chi mi ha aiutato"

Vorrei fare un appello per trovare il sant'uomo che stamattina, vedendomi disperata, mi ha dato un passaggio per arrivare in aeroporto, da via de Pinedo. "Vicinissimo" direte voi. Fatto sta che il mio gate chiudeva alle 5.55 ed io mi sono svegliata alle 6, perché troppo stanca, avevo spento la sveglia che avevo impostato per le 4. Senza il suo passaggio non sarei arrivata in tempi brevi davanti alle Partenze ed avrei perso il volo per tornare a casa, in Sardegna. Quindi vorrei rintracciarlo, per ringraziarlo ancora infinitamente pubblicamente e privatamente.

Grazie

Veronica Usai