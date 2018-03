Incidente stradale in via Aurelia: "Cerco testimoni"

Ho subìto un incidente in strada statale 1 via Aurelia, poco prima dell'Ipercoop di Pisa, davanti alla Saint Gobain, alle 10.40 di questa mattina 20 marzo. Una Punto a folle velocità mi ha sbattuto addosso facendomi danni alla fiancata e specchietto dell'Audi bianca. Chiunque avesse visto e preso la targa del tipo che si è quasi ribaltato e poi è scappato in direzione rotatoria si faccia avanti! Avevo mia mamma invalida al 100% in auto e ha subito un forte shock! 338.2139447 Alessandro.

Segnalazione inviata alla nostra mail pisatoday@citynews.it.