Inciviltà e menefreghismo

Ogni giorno, all'ora dell'uscita di scuola, si formano lunghissime code a causa dei genitori che parcheggiano le proprie auto in via contessa matilde, in prossimità dell'istituto (superiore, non siamo dinanzi una scuola materna o elementare) in attesa che i figli escano. Peccato che lo facciano in una corsia dove sarebbe vietato anche la fermata oltre la sosta, obbligando gli automobilisti in transito ad attendere che dall'altro senso di marcia non arrivi nessuno, per poi superarli. Il tutto nella speranza che non piova, che non transiti l'autobus o il trenino turistico, che non decidano di fare manovre per parcheggiare, operazioni che rendono ancora più difficoltoso il transito delle auto e che mettono in pericolo i ciclisti provenienti dal senso di marcia opposto, i quali si vedono stringere e invadere la propria corsia dalle automobili. Vergognoso il menefreghismo e l'assenza di controlli, deludente considerato che a pochi passi nella stessa strada c'è una circosceizione comunale dentro la ex sede della Polizia Municipale.