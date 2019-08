La corsia riservata ai bus e ai mezzi pubblici lato esterno di P.zza Guerrazzi è fonte sempre di discussioni quando va bene, e di incidenti tra auto e pullman o tra auto e taxi ( quest'ultimi sfrecciano a velocità sostenuta e se ne guardano bene di rallentare o di fermarsi , loro suonano e basta ) quando non sono coinvolti cicli o scooter. Non sarebbe meglio segnalare in modo più appropriato il pericolo? o togliere per quel tratto la corsia preferenziale?