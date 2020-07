Segnalo che nella zona industriale ci sono interi marciapiedi inghiottiti dalla vegetazione, così come in via Cei i pedoni devono camminare in strada a causa delle infestanti che hanno ormai preso possesso dei bordi stradali. Nella rampa per disabili del sottopasso della stazione si accumula acqua con formazione di alghe che rendono scivoloso proprio il passaggio dedicato a chi ha problemi di mobilità.