Residenza Universitaria Don Bosco: #iorestoacasa

Gentilissimi, mi chiamo Vanessa Conti e sono una studentessa dell'Università di Pisa, alloggiata alla Residenza Universitaria Don Bosco. Vi scrivo per segnalarvi che questo pomeriggio, noi studenti della residenza, abbiamo realizzato e appeso uno striscione per dare il nostro contributo alla situazione di emergenza in cui si trova l'Italia. Tutti noi lo stiamo condividendo sui nostri profili social con la seguente didascalia: "In un momento così delicato per il nostro Paese è importante che tutti facciano la loro piccola parte per cercare di risolvere la situazione. E' per questo che anche noi, studenti fuori sede, abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo. #restiamoacasa anche noi, nonostante le nostre case siano lontane e i nostri affetti vorrebbero averci accanto. #restiamoacasa oggi per potere poi, presto, uscire a guardare il mondo con occhi nuovi".