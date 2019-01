"Lunghi tempi di attesa per i taxi"

Tante cose si vorrebbe andassero meglio in questa città. Tra queste ne segnalo una che non sarà vitale, ma è comunque importante per chi arriva in questa città con aereo o, ancora peggio, treno.

Ieri sera alla stazione ferroviaria, insieme a mia moglie, ho dovuto aspettare dalle mezzanotte e trenta alle 1.30 (se volete di oggi 6 gennaio). Ad alcune famiglie che, come me, rientravano da qualche giorno di ferie, ed hanno preso il taxi prima l’attesa è stata anche di un’ora e mezza. Inutile chiamare Cotapi e sollecitare come abbiamo fatto piu’ di una volta. Dicevano che segnalavano ma il tempo continuava a trascorrere pressochè inutilmente con un unico tassista che via via faceva servizio. Solo verso l’1.20 è arrivato un secondo velocizzando un po’ le cose.

Non è la prima volta che mi accade di prendere il taxi alla stazione e di dover avere lunghi tempi di attesa: un’ora (e mi è andata bene!!) al freddo ed al gelo (c’erano anche donne e bimbi piccoli) è intollerabile per una città che si vuol definire civile. Fortunatamente (si fa per dire) in coda eravamo tutti pisani. Ci fossero stati turisti il danno di immagine sarebbe stato incalcolabile. A proposito anche un po’ di presenza di taxi in zona Stazione forse sarebbe un contributo alla sicurezza (ad un certo punto è arrivato anche un marocchino che si è offerto di portare a case le persone infreddolite; anche se nessuno ha accettato non è bello!!)

Via via mi capita di viaggiare (per ragioni personali o lavoro) Pisa è il posto peggiore per le code al taxi (soprattutto alla stazione ferroviaria).

Gli operatori dicono che sono pochi e la colpa è del Comune che non dà le licenze. Probabilmente il Comune dirà qualche altra cosa. Non so. Mi interesserebbe, come cittadino e Pisano, che la cosa venisse risolta.

Segnalazione inviata da Luca alla nostra mail pisatoday@citynews.it.