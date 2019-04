Mancato ritiro di rifiuti indifferenziati

Sono un cittadino di Buti, oggi 5 aprile 2019 ho riscontrato che non è stato ritirato l'indifferenziatao e non ho trovato nessun apposito sigillo di materiale non conforme, però è stato aperto un angolo del sacco dagli addetti al ritiro. Il sacco contiene gli escrementi del cane di mia proprietà (allegata foto) che settimanalmente preparo per l'indifferenziata in apposito sacco nero per la Ditta incaricata del ritiro. Non è la prima volta che accade, la cosa è recidiva, poi proprio oggi che ho ricevuto per posta i bollettini della Tari 2019... un pensiero per la testa mi è passato: lasciarli accanto al sacco... ma tanto anche quelli non se li porta via nessuno!