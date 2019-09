Marina di Pisa poco accogliente per i disabili

Mi piacerebbe che la dirigenza comunale facesse un giro per Marina di Pisa seduta su una sedia a rotelle, non è un 'augurio' naturalmente, ma l'unico modo per far capire il disagio di un portatore di handicap:

- impossibile accedere al porto

- impossibile transitare sui marciapiedi pieni di buche

- impossibile accedere ai marciapiedi perche non sono presenti gli scivoli (solamente 2 in via Maiorca)



Un paese che impedisce ai disabili di uscire di casa, che paese è...