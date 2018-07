Una domanda che non può che essere girata alle istituzioni: lamiere di copertura, bancali in legno come recinto e vari teloni a completare il giaciglio, si vedono ammucchiati oggetti di scarso valore, fuori una carcassa di bici con carrello porta oggetti. Cosa è? Perché nel piazzale del parcheggio del cimitero di San Giovanni alla Vena c'è questo?