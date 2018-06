Un'auto ha preso fuoco all'ingresso del sottopasso di viale delle Cascine. Per fortuna un lavorante in una casa che si affaccia sul sottopasso con prontezza di spirito ha usato un tubo per irrigare limitando i danni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco a la Polizia Municipale. L'incendio era comunque già stato spento. Qualche disagio alla circolazione.