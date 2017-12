Stanotte 26/12 hanno rubato la moto al mio ragazzo nel condominio dove abita con tanto di cancelli in Via di Nudo zona Piagge. La moto è una Ducati hypermotard 796 del 2011 rossa targata DW22831. Allego una foto (attualmente è senza borse) magari qualcuno può aiutarci. Grazie per l'attenzione!

Chiunque avesse informazioni può contattare Andrea al 3495695897 oppure 3480919702, oppure via mail andrea@holocron.it

Segnalazione inviata da Lisa tramite mail (pisatoday@citynews.it)