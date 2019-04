Museo San Matteo non curato e chiuso la domenica

Io mi chiedo se è possibile che di domenica pomeriggio con Pisa piena già di turisti, questo museo debba essere tenuto chiuso. Riguardo poi a come è tenuto lasciamo perdere... l'esterno è scrostato da anni, basterebbe una mano di intonaco. L'interno è datato anni '60. In qualsiasi museo all'estero c'è personale giovane, disponibile, multilingue. C'è informazione, indicazioni, bookshop e le opere (anche di valore infinitamente più basso delle nostre), mostrate come si deve. E' accettabile avere opere di Giunta Pisano, sodoma, Ghirlandaio, Beato Angelico, Simone Martini ecc che il mondo dovrebbe vedere e tenerle così segregate? Non ci sono soldi? E i fondi europei? Il tanto millantato sistema museale dei lungarni è questo? Sulle navi romane poi stendiamo un velo pietoso. Per chi non lo sa sono state ritrovate nel 1998.