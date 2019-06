Con l'arrivo dei turisti la zona adiacente a Piazza dei Miracoli viene visitata da ladri che, anche in pieno giorno, sfondano i vetri delle auto e rubano le valigie dei turisti. Da anni gli abitanti di via Derna denunciano questa situazione, anche affiggendo sui portoni il cartello che si legge nella foto, invitando le persone a non lasciare i bagagli nelle auto. Da parte sua PISAMO potrebbe applicare un adesivo con lo stesso avvertimento sui parchimetri. Turista avvisato... mezzo salvato.