Cassonetti a Marina di Pisa 'scomodi'

La foto non rende e mi scuso. Questi nuovi cassonetti si trovano in via dell'Ordine angolo via Francardi. Sono situati su una piattaforma rialzata rispetto alla strada per cui un disabile o un'anziana come me si trovano in difficoltà ad aprirli con il pedale. O si alza il coperchio dal marciapiede facendo una cosiddetta 'sciancata' o se ci mettiamo sotto il marciapiede dobbiamo alzare il ginocchio ad altezza del viso. Per non parlare poi di cosa succederà quando piove perchè sicuramente nell'incavo si riempirà di acqua rendendo ancora più difficile la manovra. Qualcuno mi potrebbe obiettare che si può aprire anche con le mani ma essendo io come altri molto schizzinosa preferisco con il piede e vorrei che me ne fosse data la possibiltà.