Ho rinvenuto in via Garibaldi, all'altezza del civico 23, un paio di occhiali da vista (presumo femminili), marca Polaroid, con astuccio dell'ottica Mori. Li ho lasciati alla Pasticceria Siciliana sita in Via Garibaldi 29, in modo che il proprietario possa eventualmente recuperarli.

Segnalazione inviata da Doriana tramite messaggio sulla nostra pagina Facebook.