Parcheggi a pagamento sul litorale pisano

Quando la PISAMO ha emanato il calendario con gli importi degli abbonamenti per i parcheggi sul litorale, ho provveduto pagando 80 euro per tutto il tempo previsto. Poi ho visto che nello sterrato di Piazza Viviani a Marina di Pisa (zona che mi dicono non si sappia bene di chi sia) molte auto e molti camper, vi parcheggiano senza il tagliando dell'abbonamento di cui sopra, tantomeno del tagliando per sosta oraria rilasciato dalle macchinette presenti in zona. Faccio presente che la zona è contrassegnata da cartelli di proprietà privata e divieto di accesso. Aver pagato un abbonamento e poi vedere che la gente si comporta in quel modo mi da parecchio fastidio, incrementato ancora di più dalla totale assenza di provvedimenti da parte della PM. Il prossimo anno la PISAMO incasserà molto meno.