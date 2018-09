Intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 10 settembre, una macchina ha parcheggiato in divieto di sosta sui lungarni, di fronte a piazza XX Settembre, sotto al Comune di Pisa. L'auto è rimasta parcheggiata per almeno 15 minuti, mandando in tilt il traffico cittadino. Imbottigliati in coda anche tre mezzi della Ctt Nord.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Segnalazione inviata sulla nostra pagina Facebook da Martina