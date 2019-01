Nuovo parcheggio gratuito in via Gioberti! Quella dovrebbe essere un'aera pedonale! Officine Garibaldi. Affidate alla Paim dall'amministrazione provinciale che vi ha investito 4 milioni più altri da fondi Piuss. E' comunque un edificio pubblico e lo spazio antistante dovrebbe essere libero da veicoli. Ma l'amministrazione ha realizzato un immobile per eventi con spazi per centinaia di persone senza pensare ad un parcheggio. Risultato: in occasione di eventi il piazzale è pieno di veicoli ammassati. In più è usato regolarmente come parcheggio gratuito. Se così va bene, fatemelo sapere che smetto di pagare per parcheggiare in quella zona.