Parcheggio scambiatore via Paparelli: "Mi hanno forato la gomma"

Per la seconda volta parcheggiando tutti i pomeriggi al parcheggio scambiatore di via Paparelli, ieri quando sono andato a prendere l’auto per tornare a casa intorno alle 20 ho trovato un’altra volta la sorpresa mi hanno forato la gomma anteriore sinistra con la punta di un coltello! Lo ha costatato la mattina seguente il gommista nei pressi del Carrefour dove stamani mi son recato e che ha dovuto mettermela nuova! Roba da idioti e delinquenti, eppure sul parcheggio ci sono anche delle telecamere ma la sera è da tempo terra libera per ladri e piccoli delinquenti! Fate attenzione! Certo se non possiamo piu parcheggiare lì noi che lavoriamo in centro città!