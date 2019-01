Parcheggio selvaggio e marciapiede dissestato in via Roma

Uno dei tanti parcheggi selvaggi che tutti i giorni subiamo in via Roma, marciapiede dissestato, slalom tra macchine con i bambini che devono guardarsi più dai marciapiedi che dalla strada... spero che la notizia raggiunga chi di dovere; in passato con la vecchia amministrazione ho ripetutamente segnalato questo sfacelo civico chiedendo di posizionare su ogni marciapiede per la nostra incolumità dei dissuasori di parcheggio abusivo, ma non ho mai avuto risposte e soluzioni concrete. Spero ora si trovi una soluzione. Grazie.

Segnalazione invitata alla nostra pagina Facebook da un residente.