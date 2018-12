Lungarno Pacinotti e il parcheggio selvaggio in piena corsia delle auto fino al semaforo del Ponte di Mezzo. I paletti in ferro sul marciapiede non sono un deterrente finché non verranno posizionati dei divisori tra corsia auto e corsia bus-taxi. Nel frattempo completamente assenti Municipale e relative multe, nonostante il divieto di sosta e fermata.