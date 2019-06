Passaggio a livello via Tino da Camaino/via Rindi

So che non servirà a nulla, ma scrivo per segnalare la cosa mostruosa che accade al passaggio a livello, specialmente da quando via Tino da Camaino è chiusa. Già avere un passaggio a livello nelle zone abitate, intensamente, non è una cosa che agevola la vita ai poveretti che dimorano lì. Stamattina provenivo da via Pietrasantina verso via Rindi, il passaggio a livello era aperto, però eravamo tutti fermi perché stavano attraversando migliaia (non li ho contati, tipo quando escono i tifosi dallo stadio) di turisti, accompagnati da guide con cartello numerato, un gruppo dietro l'altro. C’erano gruppi che ancora stavano arrivando provenienti dalla Torre … Si è formata una coda di auto su via Rindi che arrivava all'incrocio con via Piave, la parte dove ero io già intasava via Pietrasantina. Io ho fatto la guida A ROMA. So che ci sono delle regole e che se hai dieci pullman da riempire, devi scaglionare i gruppi, non puoi intasare tutto così. Ci vorrebbe forse un controllo o qualcuno che possa multare queste persone... Così è follia! Sto raccontando di questa mattina, ma è così sempre.