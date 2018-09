Una curiosità..., ma tutte le persone che verso le 01.00/02.00 di notte in bicicletta percorrono via San Jacopo SP9 in entrambe le direzioni, da e verso Pisa, senza fanali, luci o altri mezzi di segnalazione, che fanno? Dove vanno e perchè? Essendo al buio e senza dispositivi di segnalazione visiva forse aspetteranno qualcuno che li investa?