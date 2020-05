Degrado a San Giusto

Oggi, 25 maggio 2020 sono uscita dalla farmacia comunale per ritirare le mie mascherine, ma prima di tornare a casa ho fatto un piccolo giro sulla piazza Elsa Ghezzi. Non è la prima volta che noto questo degrado e ogni tanti mi sento in dovere di segnale questi atti di pura inciviltà. Tutta questa plastica buttata sui prati e per terra dimostra il menefreghismo soprattutto degli adulti che portano i loro bambini quotidianamente in quest'area frequentatissima. Mi viene quasi spontaneo aggiungere qualche domanda: tutti noi siamo proprio sicuri di essere circondati solamente dal virus Covid19 oppure siamo circondati dal virus uomo sapiens? Non dovevamo aver imparato tutti qualcosa da questo triste momento dell'epidemia e aver preso coscienza che dobbiamo essere noi in prima linea a migliore il nostro mondo cominciando da quei piccoli comportamenti che invece sono così importanti? Ma quando impareremo il rispetto? Caro comune, potreste aggiungere qualche cartello invitando le persone di comportarsi da persone per bene? È possibile? Vi chiedo col cuore di sensibilizzare le persone perché il mio figlio ha il diritto di trovarsi un'area di gioco accogliente e pulita. Grazie per la vostra attenzione. Cornelia (mamma) e Jacopo (10 anni)