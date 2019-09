"Pisamover scandaloso, troppo costoso"

Il costo del Pisamover è davvero scandaloso, 5€ a fronte dei 2,70€ pagati in occasione del mio ultimo viaggio di giugno, un aumento di quasi il 100%, non trovo le giuste parole per manifestare la mia più completa indignazione. Siamo partiti in due e abbiamo speso 10€, la prossima volta indubbiamente prenderemo un taxi che ci porterà direttamente all'aeroporto senza avere il disagio di dove trascinare i bagagli su e giù per le scale della stazione. Ritengo questo servizio, diventato praticamente obbligatorio dal momento che non ci sono più autobus che portano all'aeroporto, a dir poco vergognoso.