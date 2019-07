Pista ciclopedonale a Ponsacco usata da auto e moto

La pista ciclopedonale a Ponsacco in via delle Rose zona campo sportivo viene percorsa giornalmente da auto e motocicli. In questo tratto di pista ciclopedonale ci sono anche i proprietari dei terreni che devono lavorare terra e passano con i trattori e le mietitrebbie. Passa anche il camion della nettezza urbana. Giudicate voi se qui doveva nascere la pista ciclopedonale. E' da molti anni che è così e al Comune di Ponsacco non sembra interessare questo problema, segnalato molte volte alla Polizia Municipale.

