Pochissima acqua da troppo tempo

A San Piero a Grado, dal 26 novembre, cioè da 17 giorni, dal giorno in cui si rimase senz'acqua per 30 ore a causa di un guasto a una condotta (nuova, installata poco tempo prima), l'acqua arriva a una pressione così bassa che la caldaia al piano terra non riesce a far partire l'acqua calda. La condotta mi risulta che sia la stessa che va a Marina di Pisa e Tirrenia ma lì l'acqua ce l'hanno normalmente. Evidentemente c'è un problema e pesantissimo ormai, che riguarda solo San Piero a Grado. Venti giorni sono davvero troppi, e personalmente ho già fatto più segnalazioni.