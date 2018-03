Possibili esche avvelenate per cani a Cascina

Attenzione, possibili esche per cani avvelenate in via Guelfi. Un'abitazione ha tappezzato il muro di casa con questi biglietti... fate attenzione ai vostri piccoli amici, che non mettano niente in bocca nel tratto via Guelfi con incrocio via Panicucci nel comune di Cascina. Il marciapiede è pubblico e questa persona ci impedisce di passare di lì con i cani, so che esiste la gente maleducata, che non raccolgono le feci dei cani, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio. La colpa non è del cane ma del padrone e se questa persona se la deve rifare con qualcuno che se la rifaccia con i padroni e lasci in pace i poveri cani. Fate molta attenzione!