Quartiere San Martino: "Lavori di riqualificazione stradale fermi"

I lavori, nel quartiere di San Martino, erano partiti bene ma poi si sono fermati pochissimi giorni fa, evidenziando una differenza abissale tra il vecchio manto stradale e il nuovo. Come si può pensare di lastricare due vicoli e lasciare la strada principale (quella che sfocia in Via Gori), tra l'altro pedonale e aperta al transito delle auto, priva di qualsiasi intervento e con solo qualche toppa di asfalto? Delle due l'una: o sono finiti i finanziamenti, e allora alcune strade sì e altre no, e questo è davvero incomprensibile o, peggio, sono stati fatti male i calcoli. Un chiarimento da parte dell'amministrazione, specifico, tecnico e non politico sarebbe gradito.

Segnalazione inviata da Comitato di Mezzogiorno Pisa sulla nostra Pagina Facebook