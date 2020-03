Raccolta rifiuti ferma a San Giuliano Terme

Ho appreso stamattina, facendo una ricerca su Internet, che dopo alcuni giorni di sciopero, la Geofor, a causa del coronavirus, ha deciso di sospendere la raccolta della carta e del multimateriale. Ok e questo penso si possa sopportare per almeno un certo periodo di tempo.

Resta comunque il problema della raccolta di quanto ormai già esposto, che come si può vedere dalle foto allegate è assolutamente indecoroso e sopratuto non igienico, in quanto i rifiuti esposti in liberi sacchetti al di fuori dei contenitori sono soggettti ad essere rotti da qualche cane vagante (e ce ne sono assai da queste parti) con conseguente dispersione del contenuto.

Pertanto suggerisco di provvedere al più presto alla raccolta di quanro già esposto e provvedere ad avvertire la cittadinanza di questa sospensione in maniera efficiente (p.e. manifestini a domicilio o attaccati in più zone) pechè allo sato attule di limitata mobilità non si può contare sul giornale, tanto più che da porta a Lucca a San Giuliano non esiste più nemmeno un edicola.

Spero di non essere stato troppo prolisso, ma la situazione è già critica per i noti motivi, potrebbe diventarlo di più se non si rispetta l'igiene anche dei luoghi pubblici.