Rifiuti abbandonati alla cava di calcare di San Giuliano Terme

Questi sono solo una parte dei rifiuti che ho trovato alla cava di San Giuliano Terme un giorno andando a fare una passeggiata... E' possibile intervenire in proposito? Il posto è una meraviglia, ma questa una vera vergogna! Le foto sono di ieri (9 marzo). Il luogo: dalla fermata del pullman, che si trova va sulla Lungomonte in direzione Calci, di fronte a via di palazzetto, si prende una strada sterrata che sale su per la cava. Si tratta della cava di calcare in via delle Sorgenti.

Segnalazione inviata al nostro numero Whatsapp 349.4747920.